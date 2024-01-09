Силовики Екатеринбурга нашли 160 бывших мигрантов для контрактной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 160 иностранных граждан, проживающих в России на законных основаниях, после рейдов военных и полиции по проверке мигрантов в Свердловской области изъявили желание заключить контракты о прохождении военной службы с Минобороны, сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального военно-следственного управления. При этом 500 бывших мигрантов были поставлены на воинский учет.

Выявили несколько десятков мигрантов, не так давно ставших гражданами Российской Федерации. Теперь проверяется информация о нахождении на воинском учете, — добавили в ведомстве.

Военные следователи и полицейские искали призывников в «Таганском ряду» в Екатеринбурге, а также в торговых комплексах и общежитиях в Березовском.

Ранее судебные органы в Санкт-Петербурге приняли решение депортировать из страны 13 человек, прибывших в Россию из-за границы. Иностранных граждан признали виновными в нарушении миграционного законодательства. Им также назначили административные штрафы. При этом суды продолжают рассматривать дела в отношении подданных других государств, которые были задержаны в новогоднюю ночь у Невского проспекта.

Масштабная проверка полицией документов в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства в Петербурге прошла в ночь на 1 января. Выявленных нарушителей сопровождали в спецавтобусы и доставляли в отделения с целью дальнейшего разбирательства.