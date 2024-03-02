Ксения Евдосюк

Силовики допустили, что на жилой дом в Петербурге упал БПЛА Росгвардия не исключила версию, что на жилой дом в Петербурге упал беспилотник

2 марта 2024 в 14:06

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге