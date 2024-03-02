В Санкт-Петербурге на жилой дом на Пискаревском проспекте, предположительно, упал БПЛА, сообщило главное управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу. По информации ведомства, здание могло получить повреждения именно вследствие удара беспилотника.
2 марта, около 07:15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА. Всего было эвакуировано около 100 человек, — сказали в ведомстве.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после ЧП у дома на Пискаревском проспекте встретился с местными жителями и заявил, что город надежно защищен. После вопроса граждан о характере случившегося градоначальник призвал опираться на официальную позицию силовых структур, которые сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Также Беглов пообещал, что пострадавшим жителям пятиэтажного дома выплатят компенсации. Чиновник добавил, что повреждения дома будут устранены за счет городского бюджета.