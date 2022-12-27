Силовики ДНР задержали троих подозреваемых в расстреле семьи в Макеевке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики ДНР задержали троих подозреваемых в расстреле семьи из восьми человек в Макеевке, сообщается на сайте местного МВД. Задержанные признались, что совершили преступление, чтобы завладеть автомобилем и другим ценным имуществом. Все они ранее были судимы.

Правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей микрорайона Калининский. <...> Действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания, — сказано в сообщении.

О расстреле семьи из восьми человек в Макеевке стало известно ночью 27 декабря. Среди расстрелянных оказались четверо детей, младшему из которых был один год, стрелявшие также угнали автомобиль семьи. Трагедия произошла в Червоногвардейском районе города.

В Макеевке в ходе поисков подозреваемых объявили план-перехват «Сирена». Как сообщил глава администрации города Владислав Ключаров, службы не будут комментировать произошедшее до выяснения всех обстоятельств.