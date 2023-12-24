Сильный ветер сдул праздничную елку в Карачаево-Черкесии

Фото: t.me/mash_gor

Сильный ветер повалил праздничную ель, установленную на главной площади города Карачаевск в Карачаево-Черкесской республике (КЧР). Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

По имеющимся данным, 26-метровое дерево было установлено 1 декабря. Оно продержалось чуть больше трех недель. На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер раскачивает ветви ели, после этого показано, что дерево лежит у стены здания.

А вот и елка упала, ветром сдуло. Грохнулась! — говорит за кадром один из очевидцев случившегося.

Ранее сообщалось, что новогодняя елка рухнула на центральной площади города Гянджа в Азербайджане. По данным СМИ, дерево упало на глазах у прохожих из-за штормового ветра. Стихия также нанесла ущерб другим районам города. Так, в некоторых частях Гянджи была прекращена подача электроэнергии, на ряде улиц повалило деревья.

Тем временем жителей Сочи шокировала новогодняя елка, составленная из шести деревянных палок и установленная на одном из пляжей. Праздничную конструкцию поставили в микрорайоне Вардане. В местной администрации заявили, что установили только каркас, а само дерево разместят внутри объекта. Работы пообещали закончить в ближайшее время.