Сильный ветер оставил без света около 90 тысяч жителей Дагестана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане около 90 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра, сообщило в своем Telegram-канал Минэнерго России. В регионе ведутся восстановительные работы, сроки их окончания пока не называются.

Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тысяч человек, — говорится в сообщении ведомства.

В «Дагэнерго» уточнили, что в отключения электроснабжения затронули Махачкалу и ее пригороды, Ахтынский, Бабаюртовский, Дербентский, Касумкентский, Каякентский, Кизлярский и Сергокалинский районы. Порывы ветра в республике достигают 25 м/c.

В компании также сообщили, что в восстановительных работах задействованы 36 бригад энергетиков, в состав которых входят 85 человек и 45 единиц спецтехники. В случае необходимости количество бригад будет увеличено.

В начале февраля в Новороссийске разразился крупный ураган. Порывы ветра буквально срывали балконы домов и ломали водопроводные трубы. Некоторые районы города оказались обесточены из-за повреждений линий электропередачи.