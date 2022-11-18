Сильный снег и ливни накроют центр и юг России в ближайшие два дня

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказала, что в ближайшие два дня сильный снег накроет Тамбовскую, Белгородскую, Курскую, Тульскую и Калужскую области. Сильные осадки пройдут В Краснодарском крае, Ростовской области. Крыму, пишет ТАСС.

В Тамбовской, Белгородской, Курской, Тульской, Калужской областях прогнозируется сильный снег и мокрый снег с 18 до 19 ноября. Сложная погода ожидается и на юге европейской части России, — рассказал метеоролог.

Крым окажется во власти сильных дождей, в горах они пройдут с мокрым снегом, грозами. Ветер будет достигать 25-28 м/с. Сильные дожди, мокрый снег и ветер 24-25 м/с ожидаются в Ростовской области и Краснодарском крае. В Сочи из-за сильных осадков возможет подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок в пятницу, 18 ноября, и в субботу, 19 ноября. В устье Дона неблагоприятные явления ожидаются в течение пяти дней.

В Луганской и Донецкой народных республиках также ожидаются сильные дожди и мокрый снег, в Запорожской и Херсонской областях ливни будут идти с 18 по 20 ноября.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве в пятницу, 18 ноября, будет соответствовать показателям 1 января. Ночью столбик термометра опустится до 5–10 градусов мороза, днем — до двух — семи ниже нуля.