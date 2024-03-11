Сильный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье

Фото: t.me/mchs_official

Мощный пожар произошел на складе в Московской области, сообщила пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, в поселке Родники горит помещение со стройматериалами. Площадь возгорания составила 700 кв. м. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В поселке Родники огонь охватил склад со стройматериалами. Площадь пожара — 700 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел в частном жилом доме в поселении Новофедоровское в Новой Москве. В результате ЧП погибли три человека. Их тела обнаружили во время разбора завалов после ликвидации возгорания. Погибшими оказались члены одной семьи — отец, мать и шестилетний ребенок. Огонь охватил около 100 кв. м жилья, произошло частичное обрушение перекрытий.

Накануне в Ленинградской области сотрудники спасательных служб потушили пожар на площади 1000 квадратных метров. По информации МЧС, загорелся ангар на Волхонском шоссе. В результате происшествия пострадали два человека. В ликвидации возгорания участвовали 75 специалистов и более 20 единиц техники.