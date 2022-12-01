Сильный пожар произошел в торговом квартале в Минусинске

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Минусинске в Красноярском крае загорелся торговый квартал павильонов, сообщили NEWS.ru в региональном главке МЧС РФ. Пожар вспыхнул на Абаканской улице, рядом с торговым центром «Славянский». Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. По данным Mash, пожар вспыхнул из-за обогревателя.

Сигнал поступил в 21:25 по местному времени. Произошло возгорание в торговых рядах на рынке «Центральный» города Минусинск, на данный момент пожар локализован на площади 1200 кв/м. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 18 единиц специализированной техники и 48 человек личного состава, — рассказали в МЧС.

Как стало известно ранее, семья предпринимателей вместе с ребенком погибла во время пожара в собственном доме в Барнауле. Причиной пожара мог стать работающий на солярке котел или отапливаемый дровами камин.

По предварительным данным, тело матери нашли на втором этаже — там было сильное задымление. Глава семьи вместе с дочерью находились на первом этаже рядом с источником возгорания.