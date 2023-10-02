Сильный пожар произошел в Ростове-на-Дону Склад и поддоны горят в Ростове-на-Дону на площади 300 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Склад и поддоны загорелись на открытой площадке в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Инцидент произошел на левом берегу реки Дон. Площадь распространения огня составляет 300 квадратных метров.

20:45 мск Ростов-на-Дону, улица Шоссейная, поступила информация о пожаре. Происходит горение поддонов на открытой площадке и склада на общей площади 300 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены 63 человека и 21 единица специальной техники. О пострадавших не сообщалось.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелось здание строящегося ЖК «ФизтехСити». Над округом были видны клубы черного дыма. Возгорание быстро ликвидировали, его площадь составила 70 квадратных метров. Причиной ЧП могло стать возгорание утеплителя и стройматериалов. Восемь человек, находившихся в жилкомплексе, самостоятельно эвакуировались, еще двоих пришлось вывели оперативные службы.

Кроме того, сообщалось о пожаре на Ферганской улице в Москве. Причиной возгорания стал смартфон, оставленный на зарядке. Аккумулятор устройства перегрелся и взорвался. В момент пожара владельцы квартиры отсутствовали. В результате происшествия погибла кошка, полностью выгорела одна комната, также повреждения получила прихожая. Тушением пожара занимались четыре расчета, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.