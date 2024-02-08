Сильный пожар произошел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар произошел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». На кадрах, опубликованных в Telegram-канале издания, видно, как из здания валит огромный столб дыма. На месте дежурит карета скорой помощи и наряд спасателей. О пострадавших сообщений не поступало.

Тем временем Telegram-канале «Mash на Мойке» публикует кадры, где родители спасают своих детей из пожара. По данным канала, причины возгорания уточняются.

Ранее в Москве загорелся крупнейший торговый центр «Ривьера». В МЧС отметили, что загорелась обшивка фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание через 30 минут после уведомления о ЧП.

Также накануне произошел взрыв в кафе в Сочи. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, несущие конструкции здания не повреждены. В результате инцидента погибших нет. Тем временем пострадали три человека. Как рассказал очевидец, среди них двое мужчин и женщина. По его словам, это были сотрудники шашлычной. Один из них сильно обгорел.

В четверг, 8 февраля, в торговом центре «Светофор» в подмосковных Люберцах объявили эвакуацию из-за короткого замыкания. Сообщается, что на третьем этаже задымился эскалатор. Посетителей и сотрудников комплекса попросили покинуть помещение. Всего было эвакуировано 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.