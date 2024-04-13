Сильный пожар охватил склад пилорамы в Калуге В Калуге на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелся склад пилорамы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калуге на складе пилорамы начался пожар, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Площадь пожара в Калуге, предварительно, около 1,5 тысячи [квадратных метров], это склад пилорамы. Привлечено 10 автоцистерн, две автолестницы и около 45 человек личного состава, — сказали в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее здание по производству пакетов загорелось в Ижевске. В МЧС рассказали, что огонь распространился на площадь одной тысячи квадратных метров. К тушению было привлечено более 80 сотрудников ведомства и 27 единиц техники. Пожар удалось локализовать и не дать огню распространиться на соседние здания.

Также жительницу Читы с двумя маленькими детьми спасли из горящей квартиры. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Ползунова. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Женщину с детьми двух и шести лет спустили вниз по трехколенной лестнице. Еще восемь человек смогли эвакуироваться из горящего здания самостоятельно. К тушению пожара привлекали 22 огнеборца и шесть единиц техники.