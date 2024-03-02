Сильный пожар начался на территории отеля под Алтаем МЧС: в Алтайском крае на площади 600 кв. м загорелся оздоровительный комплекс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алтайском крае загорелась территория отеля, сообщает пресс-служба МЧС по региону. По данным ведомства, на площади 600 квадратных метров горит кровля оздоровительного комплекса, в МЧС назвали пожар серьезным. Пострадавших нет.

Возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей. Площадь возгорания составляет порядка 600 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения ведут работу по ликвидации, — сказали в МЧС.

По информации ведомства, в момент возгорания в помещении никого не было. В ликвидации огня участвуют два пожарных расчета по Алтайскому краю, а также четыре расчета от подразделений Республики Алтай. Пострадавших нет.

Ранее в городе Кузнецке Пензенской области загорелся торговый центр. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. м. Торговый центр на улице Московской загорелся около 15:30 мск. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Для борьбы с огнем были задействованы 15 единиц техники и 51 сотрудник МЧС. Огонь потушили примерно в 19:00 по мск.

Также в Красноярске на территории пивоваренного завода Zelen загорелось складское помещение. По информации МЧС, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекали 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.