Сильный огонь охватил склад под Белгородом МЧС: в Белгородской области на площади 1200 квадратных метров горит склад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Ракитное Белгородской области вспыхнул склад, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 30 специалистов МЧС и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не приводилось.

В поселке Ракитное произошло возгорание в металлической зерносушилке и на одноэтажном складе. <...> МЧС России локализовало пожар на 1200 квадратных метрах, — сказали в МЧС.

Также крупное возгорание произошло в поселке Гусь-Железный Рязанской области, там загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание усадебного комплекса Баташевых. По предварительной оценке, площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пламя.

Ранее садовое товарищество «Локомотив» почти выгорело в городе Вихоревке Иркутской области, сообщи мэр Братского района Александр Дубровин. Огонь уничтожил около 25 домов и с территории дач перешел на окраину, к частному сектору. В Вихоревку были стянуты 10 пожарных машин, шесть водовозок, три бульдозера и погрузчики. Кроме того, на помощь пришли волонтеры, добровольцы и сотрудники местной администрации.