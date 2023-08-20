Сильный ливень пробил крышу склада Wildberries в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь пробил крышу склада Wildberries в подмосковном городе Электросталь. Сильный напор воды выбил гофры с заказами на улицу. Сотрудники не пострадали. На место были вызваны сотрудники МЧС.

Telegram-канал Baza уточняет, что вода также затопила парковку перед складом и 6 блок, сейчас блоки 4 и 6 закрыты. По данным канала, работа в этих блоках была приостановлена, однако сейчас сотрудникам Wildberries предлагают выйти на работу в эти блоки с обещанием повешенной оплаты.

В Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжают по воде. В городе объявили штормовое предупреждение.

В Сети было опубликовано видео подтопления магазина DNS в столице. Посетителей торгового центра «Шоколад» экстренно эвакуировали из-за потопа. В результате ливня была пробита крыша концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте. Вода заливала здание, часть персонала эвакуировалась, другая пыталась спасти аппаратуру и устранить потоп своими силами.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что на следующей неделе в Москве не ожидается существенных осадков, однако возможны небольшие дожди. По ее словам, жителям столицы не стоит бояться сильных ливней и подтоплений.