Сильные ливни затопили Махачкалу

Улицы Махачкалы ушли под воду из-за сильных дождей, добравшихся до региона. Видео очевидцев показал телеканал «360».
Сообщается, что дожди были настолько сильными, что вода
Изначально под воду ушли только центральные улицы столицы Дагестана — проспект Петра I, улица Азизова и ряд других, — но в дальнейшем вода добралась и до окраин. Кроме того, пострадали даже близлежащие сёла.
Сильные дожди пришли на Черноморское побережье Краснодарского края в конце прошлой недели. От непогоды пострадали Сочи, Туапсе, Горячий Ключ и другие населённые пункты. Погибли восемь человек. В регионе ввели режим ЧС.
С сегодняшнего дня в Сочи открыли городские пляжи.