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Сильные ливни затопили Махачкалу

21:09, 07 июля 2021
Фото: twitter.com
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Улицы Махачкалы ушли под воду из-за сильных дождей, добравшихся до региона. Видео очевидцев показал телеканал «360».

Сообщается, что дожди были настолько сильными, что вода потекла по проезжей части и тротуарам в буквальном смысле реками. Потоки сносили машины. Люди встали на доски и стали передвигаться вплавь.

Изначально под воду ушли только центральные улицы столицы Дагестана — проспект Петра I, улица Азизова и ряд других, — но в дальнейшем вода добралась и до окраин. Кроме того, пострадали даже близлежащие сёла.

Сильные дожди пришли на Черноморское побережье Краснодарского края в конце прошлой недели. От непогоды пострадали Сочи, Туапсе, Горячий Ключ и другие населённые пункты. Погибли восемь человек. В регионе ввели режим ЧС.

С сегодняшнего дня в Сочи открыли городские пляжи.

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