«Сильного испуга не было»: житель Крыма высказался о ночном обстреле ВСУ Житель Крыма: при ночном обстреле ВСУ тряслись окна, но никто не испугался

Фото: МО Украины

Житель Симферополя Вячеслав рассказал, что ВСУ в ночь на 30 апреля обстреляли Крым, параллельно с этим шел дождь с грозой, передает «Говорит Москва». Мужчина отметил, что сильного испуга ни у кого не было, ведь все уверены в надежности российских систем ПВО.

Началось все где-то в районе половины второго ночи. Были большие взрывы воздушные явно слышны, от чего, собственно, проснулся. Несмотря на то что все это было, как теперь уже известно, в районе 20 километров от Симферополя, но стекла реально тряслись, — рассказал он.

По его словам, при обстреле были слышны раскаты грома, однако на их фоне все равно были различимы звуки взрывов. Вячеслав добавил, что все продлилось около пяти минут, потом наступило затишье.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что для атаки на Крым в ночь на 30 апреля ВСУ использовали дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина получила от США. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. О пострадавших информации не поступало.

Telegram-канал SHOT до этого со ссылкой на жителей Симферополя и Джанкоя информировал о серии громких взрывов в небе над этими городами. По предварительной информации канала, сработали системы ПВО.