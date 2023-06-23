Сильный пожар вспыхнул в магазине Краснодара В Краснодаре вспыхнул пожар на площади 400 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар вспыхнул на Ростовском шоссе в Краснодаре, где огнем охвачено 400 квадратных метров, сообщили NEWS.ru в пресс-службе краевого МЧС. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Сообщение о пожаре поступило по адресу Ростовское шоссе, 9-й км в здании в 17:23. Установлено, что произошло возгорание на площади 400 квадратных метров. На месте работают пожарные. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным Telegram-канала Kub Mash, загорелось помещение магазина. Предварительной причиной канал называет короткое замыкание. Позже стало известно, что у магазина обрушилась кровля, пожар локализовали на 800 квадратных метрах.

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Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на путях возле железнодорожного вокзала в Курске. Информации о пострадавших не поступало. В Сети распространились кадры с места, на которых видно задымление. Предположительно, загорелись списанные шпалы, огонь охватил площадь 100 квадратных метров. ЧП произошло около 13 часов, пламя локализовали, серьезных последствий не зафиксировано.

В Санкт-Петербурге 23 июня произошел пожар в строящемся ЖК «Черная речка, 41». Очевидцы сняли на видео густой черный дым, окутавший стройплощадку. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.