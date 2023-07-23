Сильная гроза оставила без электричества 15 тысяч астраханцев

Фото: Luca Ponti/Keystone Press Agency

Около 15 тысяч жителей Астрахани и области остались без электричества, интернета и связи из-за непогоды, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам оперативного совещания. По его словам, ветер повредил линии электропередач.

Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы. На 19:30 без света в регионе остались 14 893 потребителя. В филиале «Россети Юг» — «Астраханьэнерго», — написал он.

В единую диспетчерскую дежурную службу поступило 650 звонков от местных жителей об отключении электричества, еще 30 человек сообщили об упавших деревьях, в семи местах с крыш домов сорвало кровлю. Самые крупные отключения произошли в Трусовском, Советском и Кировском районах города, а также в нескольких районах Астраханской области, рассказал Бабушкин, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В филиале «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» был введен режим повышенной готовности. На места повреждения ЛЭП направлены специальные бригады и техники для устранения неполадок.

Ранее стало известно, что в деревне Горошихе Красноярского края прошелся смерч. В результате опасного природного явления были повреждены несколько жилых домов и местный магазин.