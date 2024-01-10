Сигнальная ракета взорвалась в штанах школьника в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сигнальная ракета взорвалась в кармане брюк девятиклассника в одной из школ Башкирии, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел во время урока ОБЖ. Отмечается, что в результате случившегося разорвало только штанину, сам 15-летний подросток чудом не пострадал.

По данным канала, произошло все в села Кушнаренково. Парень принес в школу пусковое устройство для сигнальных ракет, к которому самостоятельно приделал деревянную рукоятку в форме пистолетной. Устройство он спрятал в карман брюк. Ракетница взорвалась в тот момент, когда школьник доставал ее, предположительно задев в этот момент боек.

Ученик рассказал, что «сигналка» осталась у него с Нового года. В деле теперь разбирается полиция. Известно, что ранее подросток не привлекался к административной ответственности и на учете не состоял.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пьяный 16-летний подросток поссорился с бездомным 46-летним мужчиной и поджег его в общежитии в городе Долинске. Он подложил зажженную полиэтиленовую упаковку под тело спавшего в коридоре потерпевшего.

Смерть мужчины наступила от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью.