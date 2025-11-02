Сигнал ракетной опасности раздался в Сочи Прошунин: ракетная опасность объявлена в Сочи на фоне работы средств ПВО

Ракетная опасность объявлена на территории Сочи, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. Системы противовоздушной обороны отражают атаку, уточнил он.

Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления, — предупредил Прошунин.

Градоначальник призвал граждан воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО. При этом уже через час после публикации мэр Сочи объявил об отмене угрозы. По его словам, опасности для жителей курортного города нет.

Ранее в городе Туапсе Краснодарского края осуществлялось отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативного штаба региона, в результате падения дронов произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием.

До этого Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на выполнение авиационных операций в воздушных гаванях Краснодара и Сочи. Соответствующее решение распространялось на прием и выпуск воздушных судов в данных аэропортах.