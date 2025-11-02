Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 04:14

Сигнал ракетной опасности раздался в Сочи

Прошунин: ракетная опасность объявлена в Сочи на фоне работы средств ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена на территории Сочи, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. Системы противовоздушной обороны отражают атаку, уточнил он.

Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления, — предупредил Прошунин.

Градоначальник призвал граждан воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО. При этом уже через час после публикации мэр Сочи объявил об отмене угрозы. По его словам, опасности для жителей курортного города нет.

Ранее в городе Туапсе Краснодарского края осуществлялось отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативного штаба региона, в результате падения дронов произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием.

До этого Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на выполнение авиационных операций в воздушных гаванях Краснодара и Сочи. Соответствующее решение распространялось на прием и выпуск воздушных судов в данных аэропортах.

Сочи
опасности
ПВО
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОП раскрыли, как оплачивается работа в День народного единства
Мнение об СВО, карьера и личная жизнь: куда пропала Елка
Полиция нашла тело осужденного на 11 тыс. лет основателя криптобиржи
Какие растения забрать с дачи на зиму: как это сделать правильно
Обломки беспилотника ВСУ рухнули на многоэтажку под Краснодаром
Небо над тремя российскими аэропортами закрыли для полетов
Сигнал ракетной опасности раздался в Сочи
Британские «солдаты удачи» ликвидированы на Рубцовском направлении
Взрыв фургона у отеля в Финляндии привел к жертвам
«Максимальное давление»: в Британии озвучили новый план Трампа по Украине
Полиция нагрянула в одесский клуб из-за русских песен
Пожар разгорелся в Туапсе из-за атаки ВСУ
Атака ВСУ на Краснодарский край 2 ноября: взрывы, повреждения, что известно
«Получит то, чего хочет»: в США сделали громкое заявление о России
Трехлетняя девочка погибла во время купания на европейском курорте
Поход за очередным чемпионством? ЦСКА уничтожил команду из топ-4
Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране
Фильм Андреасяна, жизнь после болезни, ТЭФИ: где сейчас Костомаров
Еще два российских аэропорта закрылись для пассажиров
«Это будет жестко»: Трамп пригрозил Нигерии вторжением
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.