Сигнал ракетной опасности прозвучал в российском регионе МЧС: угроза ракетной атаки объявлена в Шебекино Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Шебекинском городском округе и Шебекино введен режим ракетной опасности, передает пресс-служба МЧС по Белгородской области. В ведомстве призвали граждан укрыться в подвальных помещениях.

РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, — говорится в сообщении.

Ранее несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших при инциденте не зафиксировали, но были повреждены дома и постройки, временно без света остались жители села Петровка. Также стало известно об отсутствии связи в селах Солохи и Орловка. Украинские беспилотники сбросили три взрывных устройства в Мокрой Орловке. В результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения.

До этого Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и выпустили БПЛА самолетного типа в сторону Брянской области. Средствами российской противовоздушной обороны обе цели были успешно поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.