Пассажирка застрявшего под Челябинском поезда назвала ситуацию критичной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поезд Адлер — Нижневартовск стоит на перегоне около станции Муслюмово в Челябинской области, в нем отсутствуют элементарные условия, ситуация критическая, сообщила «Газете.Ru» пассажирка. Она отметила, что отопление в вагоны стали подавать только после составленной претензии в РЖД, при этом в некоторых из них нет света и отключены розетки, еду и воду в поезде не предоставляют, не все туалеты работают.

Ситуация критичная, нас не выпускают, ничего не говорят, поддержка РЖД не помогает. Перезвонили на горячую линию, нам предлагают единственный вариант — снова составлять письмо о поддержке, и все. Это единственное, что они могут нам предложить. <...> Мы сидим вообще без условий, — пояснила пассажирка.

4 января представительство Южно-Уральской железной дороги сообщило о задержке шести пассажирских поездов. Речь идет о поездах № 346 Адлер — Нижневартовск, № 332 Уфа — Новый Уренгой, № 331 Новый Уренгой — Уфа, № 122 Оренбург — Екатеринбург, № 146 Челябинск — Санкт-Петербург. Кроме того, в железнодорожную пробку попала пригородная электричка Челябинск — Каменск-Уральский.

До этого движение поездов на черноморском побережье после шторма полностью восстановили. В настоящее время все поезда следуют по расписанию. В РЖД отметили, что к ликвидации последствий шторма привлекали 165 человек и специальную технику. В рамках восстановительных работ было уложено 115 метров пути, смонтирована контактная сеть близ станции Лазаревская и размещено более 300 железобетонных волнорезов.