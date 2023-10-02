Сидевший за убийство из-за ссоры в чате волгоградец вновь ответит в суде Рецидивист Мелконян за угрозы судье и сотруднику СИЗО предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба Волгоградского областного суда

Осужденный за убийство житель Волгограда Арсен Мелконян вновь ответит перед законом за угрозы судье, сотруднику СИЗО, а также своей бывшей супруге и ее родственникам, пишет «КП-Волгоград». Мужчина ранее отбывал срок за убийство риелтора из-за ссоры в родительском чате.

Как сообщается, в марте 2022 года Мелконян, находясь под стражей, вел себя агрессивно, угрожал применением силы сотруднику ФКУ СИЗО-1. В апреле 2023 года, уже после вынесения ему приговора, он также угрожал по телефону судье, которая рассматривала дело.

На сайте прокуратуры Волгоградской области без упоминания фамилии и имени фигуранта сообщается об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу об угрозе убийством судье и сотруднику исправительного учреждения.

Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела не признает. <...> Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, — отметили в ведомстве.

Конфликт в родительском чате произошел осенью 2020 года, в котором обсуждались даты проведения теста для школьников. Сестру Мелконяна возмутила фраза другого родителя Романа Гребенюка, и она пожаловалась брату. Затем 33-летний Мелконян столкнулся с предполагаемым обидчиком родственницы в отделении банка и принялся избивать его. Потерпевший был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы.