«Сидеть будем все»: полицейский – о проигнорированном убийстве в Кемерово

https://static.news.ru/photo/3aad8664-785e-11eb-b243-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сеть попало видео с реакцией сотрудников полиции Кемеровской области, которые проигнорировали многократные сообщения об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой, на новость о её смерти.

Короче драка была в квартире, кричит женщина. Сейчас труп. <...> За нереагирование сидеть будем все, — сказал дежуривший в тот день майор Михаил Балашов.

Сначала жильцы несколько раз звонили в колл-центр по номеру 112. Один раз оператору дали послушать, как кричит жертва, но сотрудница центра ответила: «Я что должна сделать-то?». На вопрос о том, где сотрудники полиции, который был задан с использованием нецензурной брани, она начала спрашивать, почему с ней так разговаривают.

Спустя полтора часа и несколько дополнительных звонков соседи, вскрывшие дверь, снова позвонили в «112», уже для того, чтобы сообщить о смерти девушки. Та же оператор попросила оставаться на линии, а затем прокомментировала происходящее для своих коллег.

Вот, допинал он её всё-таки, никто не приехал, — сказала она.

Видеозаписи с камер наблюдения и записи звонков попали в распоряжение телеканала «Россия 24», сюжет которого опубликован в YouTube.

Как писал NEWS.ru, соседи одного из домов в Кемерово слышали громкие крики девушки и много раз обращались в полицию за помощью. Силовики зарегистрировали данное сообщение, но не отправили на место группу быстрого реагирования. Через некоторое время жильцы сами вскрыли дверь и нашли труп девушки. Оказалась, что 23-летний Владислав Канюс убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву, которая пыталась от него уйти. Он был задержан на месте.

Сейчас два сотрудника полиции являются обвиняемыми по уголовному делу о халатности, но свою вину они не признают.