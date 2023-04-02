«Сидеть, баран»: мужчины с оружием избили подростков в Петербурге SHOT: вооруженные мужчины набросились на компанию подростков в ТЦ Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре «Порт Находка» в Петербурге вечером 1 апреля двое вооруженных мужчин пристали к компании подростков, которые расположились на фуд-корте, и избили их, сообщает Telegram-канал SHOT. На видео, снятом очевидцами происшествия, один из мужчин обращается к подросткам и охраннику, используя большое количество бранных слов.

Я могу подойти и тебе [ударить] в чан, тебе [ударить] в чан, тебе сорокалетнему. Мне [все равно]. Веришь, нет? Вы все такие сидите [великолепные]. Да молчи [к черту], слышь, ты (ударяет лбом об голову подростка). Ты чо, сиди. Сидеть, [к черту], баран! — заявили мужчины.

Нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает Readovka, подростки не стали вступать в перепалку с великовозрастными агрессорами и никак не задевали мужчин. Напротив, напавшие стали угрожать подросткам после того, как они отказались общаться со взрослыми людьми и попросили их выражаться цензурно. В ходе нападения один из мужчин достал оружие, а другой участник нападения загнал одного из несовершеннолетних в угол и несколько раз ударил стулом.

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