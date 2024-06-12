Сиделка похитила с карты пенсионера свыше 270 тысяч рублей в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сиделка из Санкт-Петербурга, нанятая для присмотра за пожилым мужчиной, похитила денежные средства с банковских карт 85-летнего подопечного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти. 37-летняя женщина украла у него 273 тысячи рублей.

Заявление в полицию написал 64-летний сын потерпевшего. Было установлено, что сиделка получила доступ к мобильному телефону петербуржца, после чего она беспрепятственно перевела денежные средства с его счетов.

6 июня в полицию Выборгского района Петербурга обратился 64-летний петербуржец, сообщивший, что с банковских карт его 85-летнего отца исчезли 273 тысячи рублей. Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастна 37-летняя сиделка, нанятая для присмотра за пожилым мужчиной, — говорится в сообщении.

Подозреваемая была задержана правоохранительными органами возле дома по улице Есенина. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности со стороны задержанной.

Ранее МВД России по Амурской области сообщало, что в Благовещенске домработница выпила практически все запасы элитного алкоголя в доме одного из местных предпринимателей во время его отъезда. Общий ущерб составил 182 тысячи рублей.