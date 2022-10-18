Сибкрай.ru: СК завел дело по факту убийства мобилизованного в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Издание «Сибкрай.ru» со ссылкой на главное военное следственное управление СКР сообщило, что по факту убийства мобилизованного на территории Новосибирского высшего военного командного училища возбуждено уголовное дело. Как утверждают в «Сибкрай.ru», родственники назвали причиной смерти ножевое ранение. Минобороны не подтверждало данную информацию.

3 октября 2022 года военным следственным отделом СК РФ по Новосибирскому гарнизону по факту убийства мобилизованного Т. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, — говорится в ответе следователей на запрос журналистов.

О существовании подозреваемых неизвестно.

Как отмечает «Сибкрай.ru», это уже вторая смерть на мобилизационном пункте в Новосибирске, первым погибшим оказался житель Братска Иркутской области. Его смерть, по данным издания, наступила во сне.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат.

Появившимся в СМИ сообщениям о мобилизованных жителях Челябинска, погибших в зоне спецоперации, возмутился депутат Госдумы от Ульяновской области Сергей Морозов. Он написал, что мобилизованных должны были подготовить перед отправкой на новые территории.