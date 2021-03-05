Сибиряка оштрафовали за ругань на латыни

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В Новосибирске суд оштрафовал на три тысячи рублей мужчину за оскорбления в чате дольщиков в WhatsApp. Он назвал своего оппонента «ослом» на латыни.

Знание латыни обошлось новосибирцу в три тысячи рублей. Ещё одну женщину, которая также оскорбляла истца, но по-русски, оштрафовали на семь тысяч. Оба намерены оспаривать штрафы, сообщает местный портал NGS.

Я не обращался к нему адресно, сказал лишь, что данная фраза интересней бы звучала на латыни <...>. Мне просто стало любопытно, как это прозвучит на мёртвом языке, — заявил мужчина.

Женщина тоже удивлена решением суда и заявила, что подаст апелляцию. По её словам, она «даже не материла» дольщика.

Не угодил суд и второй стороне конфликта. Истец намерен взыскать с оскорбивших его участников группы в WhatsApp по 200 тысяч рублей за «масштабные моральные страдания».

Ранее руководство стрим-платформы Twitch закрыло доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, в прямом эфире накричавшего на своего сына, пообещав при этом «сломать шею». Конфликт произошёл после того, как мужчина потерпел поражение в компьютерной игре, так как его персонажа убил другой геймер. Его соперник решил зайти на стрим к мужчине из-за того, что услышал крики с угрозами ребёнку сломать шею.

Он также обнародовал видео, на котором можно разобрать нецензурные выражения и детский плач. Помимо прочего, стример кричал, что ненавидит своего ребёнка. Позднее юзер KillaMfCam опубликовал разъяснение, в котором утверждается, что ролик был смонтирован, а его ругательства были адресованы не ребёнку, а псу, писал NEWS.ru.