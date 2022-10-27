Сибиряк застрял на берёзе, пытаясь спасти кошку В Новосибирске молодой человек застрял на дереве при попытке спасти кошку

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

В Новосибирске спасатели сняли с берёзы мужчину, повисшего на дереве при попытке спасти кошку, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на группу «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Спасатели предположили, что молодой человек может снова предпринять свою «спасательную операцию», поэтому решили также достать с березы и животное.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного вечером в среду, 26 октября. Очевидцы инцидента рассказали, что в городском парке имени Дзержинского на берёзе висит мужчина, который обхватил ствол дерева обеими руками.

Экипаж спасателей выехал на место для разведки. Они нашли ту самую берёзу, на высоте трёх метров на самом деле висел 20-летний молодой человек. Спасатели приставили к дереву раздвижную лестницу и помогли парню спуститься на землю.

Очутившись на твёрдой поверхности, пострадавший молодой человек рассказал спасателям, что полез на берёзу для того, чтобы спасти кошку, которая сидела на этом же дереве, ещё на три метра выше.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Москве ранее вытащили кошку из-под капота автомобиля такси. За помощью обратился водитель, который при запуске двигателя услышал непривычные звуки и странный крик. Открыв капот, мужчина обнаружил в моторном отсеке кошку. Животное попало под ремень генератора. Прибывшие пожарные аккуратно высвободили пушистое млекопитающее, однако выяснилось, что оно не могло самостоятельно ходить, так как были повреждены задние лапы и хвост. Специалисты МЧС передали кошку волонтёрам, которые отвезли её к ветеринарам. Пожарные назвали случай уникальным, так как животные после запуска двигателя редко выживали.