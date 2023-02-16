Сибиряк проткнул кочергой разодравшую овец хаски Мужчина в Красноярском крае насквозь проткнул напавшую на скот хаски

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Житель села Шалинское в Красноярском крае проткнул кочергой соседскую хаски, которая ночью ворвалась к нему и начала раздирать овец и ягнят, а затем переключилась и на самого хозяина. Собака кидалась на 75-летнего мужчину, порвала ему куртку и пыталась укусить за лицо. Пенсионер позвонил сыну, попросив помочь, а когда тот пришел, отец уже пытался вырвать овцу из пасти рассвирепевшего пса, проткнутого насквозь. На место прибыл участковый, вместе с которым хозяева не досчитались пары ягнят, пишет «МК в Красноярске».

Вместе с сотрудником полиции гражданин выяснил, что всего собака задрала четырех овец, двух ягнят так и не удалось найти, — говорится в сообщении.

Кровожадная хаски, проткнутая пикой, после схватки с соседом убежала с участка. На следующий день раненую собаку усыпили. Решение приняла хозяйка. По словам женщины, псина прибилась к ним несколько недель назад, при этом не была агрессивной и даже игралась с детьми.

Сын мужчины при этом рассказал, что нашел фотографию, на которой женщина с ребенком изображены с тем же питомцем, когда тот еще был щенком. В связи с этим он заподозрил соседку, что она намеренно открещивается от собаки, чтобы не выплачивать деньги за убитый скот.

Ранее неизвестное существо растерзало шпица DJ Smash. Питомца обнаружили во дворе дома музыканта на Рублевке с глубокими порезами и царапинами, при этом следов укусов не было.