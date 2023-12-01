Сибиряк привязал бывшую жену к дереву в лесу за отказ вернуть отношения

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Житель Кемеровской области привязал бывшую жену к дереву за отказ вернуть отношения, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. 25-летний мужчина предложил ей вернуться во время совместной прогулки по лесу, а когда услышал «нет», обвязал ее проводами и скотчем из машины.

После содеянного мужчина уехал, однако вскоре вернулся, освободил девушку и отвез домой. Потерпевшая обратилась в полицию. «Романтика» задержали за незаконное лишение свободы.

Похожая история случилась ранее в Нижегородской области. Пожарный угрожал бывшей жене расправой в лесу, пытаясь восстановить с ней отношения. Как оказалось, до развода он регулярно избивал супругу и детей. В итоге она ушла от него. Но после этого мужчина стал преследовать бывшую. Нижегородские следователи возбудили уголовное дело.

До этого житель Новосибирска убил свою бывшую подругу. Девушка была беременна. Мужчина состоял с ней в отношениях, но затем пара рассталась. После этого подозреваемый стал угрожать экс-возлюбленной. Она обращалась в полицию, однако реакции не последовало.

В октябре житель Екатеринбурга избил свою девушку, пригвоздил ее к доске и поджег после того, как она решила переночевать у мамы. После издевательств мужчина заставил отвезти его в соседний город за 83 километра от областной столицы. Женщине удалось спастись, устроив по дороге ДТП.