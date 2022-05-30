Сибиряк попытался ограбить аптеку и пожаловался на украинских лучников

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный мужчина в Новосибирске вломился в аптеку в одних трусах, взял бутылку воды и отказался за нее платить. Сотрудникам полиции он заявил, что его одежду утопили в реке «турки, которые скрывались от чеченской полиции и попали под обстрел беззвучными стрелами украинцев», пишет Сиб.фм.

Обнаженный мужчина в трусах и одном носке был задержан в Новосибирске 28 мая. Гражданин рассказал правоохранителям, что его гардероб «утопили турки, которые скрывались от чеченской полиции и попали под обстрел беззвучными стрелами украинцев», — сообщает издание.

Нетрезвый мужчина попал в поле зрения силовых структур на улице 2-я Марата. Фармацевт вызвала полицию сразу после того, как злоумышленник отказался платить за бутылку воды. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов мужчина объяснил, что его вещи утонули в реке Иня при вышеупомянутых обстоятельствах.

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