Сибиряк получил пожизненный срок за убийство тещи и сожителя бывшей жены В Тюмени суд приговорил местного жителя к пожизненному сроку за двойное убийство

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Руслан Гасанов

Тюменский областной суд приговорил 39-летнего местного жителя Руслана Гасанова к пожизненному тюремному заключению за жестокое убийство бывшей тещи и сожителя экс-супруги, сообщает KP.RU. Также мужчине вменялось покушение на жизнь бывшей жены.

Как пишет издание со ссылкой на информацию пресс-службы прокуратуры по Тюменской области, инцидент произошел в феврале 2023 года. Тюменец зарезал мать и сожителя своей бывшей жены, а также серьезно ранил саму экс-супругу на глазах маленьких детей.

В ходе следствия выяснилось, что в течение нескольких месяцев мужчина преследовал бывшую жену, которой вместе с новой семьей пришлось скрываться от него, постоянно меняя место жительства. Однако осужденному все время удавалось узнать адреса их проживания. По словам соседей, перед убийством мужчина на протяжении трех дней шумел и кричал у двери квартиры, где жила его бывшая жена.

Он, заранее вооружившись ножами, пришел в квартиру своей бывшей супруги на улице Тульской, где в ходе ссоры нанес множественные удары ножом ей, ее сожителю и матери. От полученных травм сожитель и мать скончались на месте, бывшей супруге удалось убежать из квартиры, — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, шестеро малолетних детей Гасанова были отправлены в государственное учреждение, где с ними работали психологи. Через некоторое время мать детей поправилась и забрала их домой.

Уточняется также, что в апреле 2022 года Гасанов уже был приговорен к 1,5 годам колонии строгого режима за угрозы убийством бывшей жене. В этот раз с учетом позиции главного прокурора Тюменской области суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Также осужденный должен всю оставшуюся жизнь наблюдаться у врача-психиатра и проходить соответствующее лечение. Кроме того, тюменцу присудили выплатить в пользу потерпевшей и родственников погибших компенсацию морального вреда в размере свыше 2,7 млн рублей.

Ранее в Екатеринбурге прошло первое заседание по делу об убийстве троих детей матерью Анастасией Петровой. По словам отца обвиняемой, во время следствия его дочь находилась в специализированной клинике в Казани.