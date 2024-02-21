Сибиряк пойдет под суд за убийство коллеги ради 1,5 млн рублей Житель Усолья-Сибирского пойдет под суд за убийство коллеги ради 1,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Усолья-Сибирского Иркутской области пойдет под суд за убийство коллеги ради 1,5 млн рублей, сообщает «КП-Иркутск». Он также инсценировал исчезновение убитого, отправив сообщения его матери и работодателю об отъезде из города. Следователь-криминалист майор юстиции Сергей Тимофеев рассказал изданию, что последний раз телефон мужчины был включен по дороге в Ангарск, при этом система биллинга указала, что рядом находился и подозреваемый.

Одновременно с этим следователи получили данные о том, что с кредитной карты была снята крупная сумма — почти 1,5 млн рублей. На камерах, установленных в отделении банка, видно, что деньги обналичил некий мужчина с закрытым лицом, — пояснил следователь.

Следователи проверили показания подозреваемого, который утверждал, что вечером больше не виделся с коллегой после встречи, через полиграф. Кроме того, на заднем сиденье автомобиля обвиняемого оказались следы крови пропавшего. После этого мужчина во всем признался. Он рассказал, что увяз в долгах. Именно в это время он узнал от своего коллеги, что ему одобрили кредит в 1,5 млн рублей. Тогда подозреваемый решил завладеть его кредитными деньгами. Расправившись со знакомым, мужчина вывез труп в лес.

По пути домой он оформил с телефона [убитого] кредит, деньги снял в ближайшем банкомате. После чего отправил сообщения его матери и работодателю, а затем выбросил смартфон. От ножа тоже избавился. После помыл машину, — отметил следователь.

Деньги мужчина потратил на оплату кредитов и ипотеки, а украшения, снятые с убитого, сдал в ломбард, выручив 100 тысяч рублей. На момент задержания все деньги подозреваемый успел потратить. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ранее задержали 61-летнего экс-главаря банды и его сообщников, подозреваемых в убийстве двух подельников в 1997 году. Причиной убийства стала кража из общака.