Сибиряк отправлен под арест за попытку убийства трехмесячной дочери Ударившего трехмесячную дочь о диван мужчину арестовали под Новосибирском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карасукский районный суд Новосибирской области отправил под арест в следственный изолятор жителя Баганского района Александра Заборского, обвиняемого в попытке убийства собственной трехмесячной дочери, ударив ее головой о диван, сообщает «МК в Новосибирске». Уточняется, что о такой мере пресечения ходатайствовал следователь.

Как пишет издание, умственно отсталый Заборский несколько раз ударил ребенка головой о спинку дивана, разозлившись на то, что девочка долго не могла успокоиться перед сном, плакала и капризничала. Медикам удалось спасти ребенка.

Мужчина пробудет под арестом как минимум до 2 декабря, сообщает издание. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в квартире жилого дома на Новокуркинском шоссе в Москве обнаружили годовалого ребенка со следами побоев, сообщила столичная прокуратура. Малолетний находился там без еды и воды. В полицию обратились соседи, которые услышали детский плач. Мальчик госпитализирован. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний сожитель родительницы.

Между тем, в Саратове возбудили уголовное дело в отношении матери маленького мальчика, который оказался в больнице из-за серьезного заболевания, вызванного длительным недоеданием и неблагоприятными гигиеническими условиями. Также уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудницы полиции, которая проверяла семью, однако не предприняла каких-либо действий.