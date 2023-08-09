Сибиряк лишился 200 тысяч рублей, пытаясь заработать на просмотре роликов

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Житель Читы, пытаясь заработать на просмотре роликов в интернете, лишился 204 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД Забайкальского края. 32-летний мужчина нашел сайт для заработка в интернете — потенциальным «сотрудникам» предлагалось просматривать видеозаписи и получать за это деньги, но для получения доступа было необходимо внести на счет определенную сумму, рассказывает KP.RU.

Просмотрев 10 видеороликов на пробном уровне, он смог заработать и вывести себе на карту 250 рублей. Убедившись, что схема работает, мужчина, чтобы получить более высокий доход, решил приобрести сразу третий уровень доступа из десяти возможных. Для этого он перевел 26 тысяч рублей на указанный счет, — отметили в ведомстве.

Через некоторое время мужчина обналичил заработанные 17 тысяч рублей. Тогда он продолжил повышать уровни, вкладывая деньги. За два месяца мужчина совершил еще шесть переводов. Когда на счете с заработком накопилась достаточная сумма, мужчина решил обналичить деньги, но сделать это ему не удалось. Администрация сервиса в ответ на его обращение потребовала оплатить доступ, но мужчина отказался. Тогда его аккаунт был заблокирован.

Поняв, что стал жертвой мошенников, житель Читы обратился в полицию. В ведомстве рассказали, что мужчина успел рассказать о способе заработка родственникам. Пока неизвестно, воспользовались ли они его рекомендацией.

Ранее стало известно, что клиентам банков все чаще стали поступать сообщения от мошенников с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой площадки. Такие приглашения чаще поступают с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить от трех до 12 тысяч рублей, но перед этим предлагают внести деньги для получения доступа.