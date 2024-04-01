Сибирячке восстановили руку, поврежденную медведем 10 лет назад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирские хирурги восстановили жительнице Томской области руку, поврежденную медведем 10 лет назад, сообщает «МК в Новосибирске». Женщина обратилась к врачам за восстановлением функций пальцев.

Как уточняет издание, сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев были «припаяны» к металлоконструкциям. В ходе операции их заменили на специальные эластичные тены, которые разместили внутри лучевой и локтевой костей. Таким образом удалось избежать ампутации руки.

Жительница Томской области пострадала от атаки медведя в 2014 году. Она вместе с мужем отправилась выгуливать собаку. Недалеко от дачного поселка на них напал медведь. Супруги успели позвонить в службу спасения и попытались привлечь местных жителей, проживающих неподалеку. Медведь успел нанести смертельные раны мужчине и тяжело травмировал женщину до приезда спасателей.

Хирург Люберецкой больницы Игорь Микаелян ранее рассказал, что подмосковным врачам удалось спасти 47-летнего россиянина, получившего три ножевых ранения и потерявшего 2,5 литра крови. Он отметил: пациента доставили в лечебное учреждение с поврежденными межреберной артерией и правым желудочком сердца.