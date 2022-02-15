Сибирячка вышла замуж за переехавшего в Россию итальянского графа

Потомок итальянских графов Родольфо Антонелли переехал в Новосибирск, чтобы преподавать язык и культуру Италии. Он женился на сибирячке Екатерине, которая рассказала «КП-Новосибирск» об особенностях и привычках иностранца.

Мы начали жить вместе, и меня поражало, как он в понедельник утром встаёт на работу с песней. Готовит — поет, моется в душе — поёт, даже по улице идёт и песенку насвистывает. Не может есть просто макароны, гречку или рис — обязательно нужен соус. Чай никогда не пьёт — только кофе. И борщ есть его не заставишь, у них принято есть суп только во время болезни. Родольфо тоже много что удивляет. Например, его поражает, что люди на улицах ходят хмурые, зато в очереди готовы обниматься и давать советы, — призналась Екатерина.

Супруги отпраздновали две свадьбы: одну скромную в Новосибирске, с небольшим количеством гостей, и одну в Италии — с размахом и большим количеством приглашённых родственников. По её словам, основное отличие между россиянами и итальянцами заключается в том, что в РФ людям нужен повод для радости, а в Италии — повод для грусти.

Ранее жительница Новосибирска отправила 257 тысяч рублей американскому капитану дальнего плавания, потому что он якобы послал ей «пиратский клад» с ценностями и золотом. По словам женщины, собеседник убедил её в том, что ценную посылку с охраной задержали на таможне.