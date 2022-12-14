Сибирячка умерла из-за забытой врачом в ее ноге салфетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

68-летняя жительница Новосибирска умерла из-за воспаления от медицинской салфетки, оставленной врачом в ее ноге, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. В отношении медика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2021 года женщина жаловалась на острые боли в области бедра. Ее доставили в больницу, где она скончалась. Как выяснилось, причиной смерти стал воспалительный процесс, вызванный марлевой салфеткой, которую обвиняемый оставил в послеоперационной ране пациентки в сентябре 2021 года.

Медицинский работник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). <...> Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе идет работа над законопроектом, который должен заменить термин «медицинская услуга» на «медицинскую помощь», что автоматически избавит медиков от уголовного преследования. Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый обратил внимание на то, что в российском законодательстве нет понятия врачебной ошибки, и любая ситуация, связанная с естественными медицинскими рисками, юридически приравнивается к преступной небрежности или злому умыслу. Эксперт уточняет, что декриминализация врачебной ошибки приведет к тому, что специалисты перестанут уходить из профессии и общая квалификация медиков повысится.