Сибирячка рассказала, как ее тетя умерла после укуса клеща на кладбище

Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look press

Жительница Новосибирска в 2021 году скончалась после того, как ее укусил клещ на кладбище, рассказала ее племянница Наталья в разговоре с Сиб.фм. Женщина попала в больницу только через неделю, так как не смогла вовремя распознать причину ухудшившегося состояния.

Дома состояние ещё ухудшилось: руки и ноги не слушались, она не могла даже пользоваться телефоном. Последнее, что она мне сказала: «Не дождётесь!» — и засмеялась. Я не представляла, что всё настолько серьёзно, а наутро 24 мая мне сообщили, что тётя в реанимации, — вспомнила Наталья.

В больнице медикам удалось обнаружить след от укуса клеща, врачи сразу заподозрили заражение энцефалитом. После этого 65-летняя женщина впала в кому. Сотрудники медучреждения предложили сделать переливание крови, и родственники разместили соответствующее объявление в соцсетях. На просьбы откликнулось немало желающих, однако Людмила скончалась, не выходя из комы.

Ранее инфекционист Ирина Давыдова рассказала, что клещи являются возбудителем опасной инфекции — клещевого энцефалита, которая чревата угрожающими жизни осложнениями, такими как отёк головного мозга и паралич дыхательной мускулатуры. По словам эксперта, опасность в том, что даже при кратковременном присасывании насекомого человек может заразиться. Инфекционист добавила, что признаки клещевого энцефалита проявляются через одну-две недели после укуса.