Россиянка отдала гадалке 2 млн рублей за спасение от смерти Жительница Рыльска отдала гадалке 2 млн рублей за спасение от смерти

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Жительница Новосибирска при помощи карт Таро выманила 2 млн рублей у жительницы Рыльска Курской области, сообщает «КП-Новосибирск». Как отметили в объединенной пресс-службе судов Курской области, 20-летняя гадалка в одном из мессенджеров предложила женщине платные услуги, чтобы «спасти» от смерти саму клиентку и ее родных.

Дамы продолжили общение в одном из мессенджеров, где молодая гадалка стала понуждать гражданку к платным магическим услугам, чтобы избежать ее смерти, а также гибели ее родных, — рассказали в пресс-службе.

С помощью обрядов девушка предлагала жительнице Курской области изменить свою судьбу. Та в итоге согласилась и в течение месяца перевела на счет гадалки более 2 млн рублей. Следствие уже установило, что страницу в соцсети для гадания на Таро сибирячка приобрела в марте 2023 года. Дату судебного заседания по делу еще не назначили.

Пенсионерка из Красноярского края ранее отдала мошеннице более 136 тысяч рублей, убежденная в том, что на деньги наложили порчу. Представившаяся целительницей девушка ввела жертву в заблуждение, использовав яйцо с мертвым цыпленком внутри. Злоумышленницу вскоре задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело.