Сибирячка отдала 4,7 млн рублей мошеннику, переодетому в гадалку Жительница Новосибирска отдала 4,7 млн рублей переодетому в гадалку мошеннику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске местная жительница отдала 4,7 млн рублей гадалке Маргарите, обещавшей приворожить ее возлюбленного. Потерпевшая по совету подруг обратилась в полицию, когда обряды не дали ожидаемых результатов. Выяснилось, что в гадалку все это время переодевался 32-летний цыган, который уже несколько раз был судим за подобные преступления, сообщает «КП — Новосибирск» помощник прокурора Железнодорожного района.

В течение 11 месяцев Пащенко получал от потерпевшей деньги для проведения обрядов отворота и приворота. Общая сумма — 4,7 млн рублей, — рассказала помощник прокурора.

Когда подозреваемому исполнилось 26 лет, он впервые испробовал на себе образ цыганки Риты. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что злоумышленник рассказал продавщице местного продуктового магазина о порче и провел «магический обряд». Напуганная женщина отдала мошеннику всю выручку, а после ритуала отблагодарила его продуктами. Позже судебная экспертиза признала злоумышленника вменяемым, но выявила у него смешанное расстройство личности и склонность к манипулятивному поведению. После первого уголовного дела мужчина получил условный срок.

Почти сразу после первого приговора злоумышленник под городом Белово в образе цыганки обманул молодую женщину. Она отблагодарила его кофеваркой, постельным бельем и помогала деньгами. Когда же мошенник потребовал ноутбук, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. В этот раз условным сроком мошеннику отделаться не удалось — ему назначили колонию-поселение, до которой осужденный должен был добраться сам. Вместо этого злоумышленник направился в Новосибирск, где в 2019 году снял комнату в общежитии и стал консультировать желающих. Там одна из клиенток отдала переодетому цыгану 220 тысяч рублей и все золото. На этом мошенник не остановился и потребовал еще 180 тысяч рублей за ритуал на кладбище. Только после этого потерпевшая обратилась в полицию — настояли подруги, которые прислали ей ролик из кемеровских новостей про лже-гадалку, которая была копией Риты из общежития. Тогда мошенника отправили в колонию общего режима на три года.

Теперь же 32-летнему подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы за крупный материальный ущерб и рецидив. Кроме того, мужчина был объявлен в розыск за неявку в колонию.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга ранее выбросила в окно 800 тысяч рублей, следуя указаниям мошенника. Женщину убедили, что она участвует в поимке преступника по кличке Хрипатый. Пенсионерка написала заявление в полицию.