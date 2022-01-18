Сибирячка отбилась от сексуального маньяка при помощи иронии

Жительнице Новосибирска Екатерине Ёлкиной удалось избежать нападения насильника при помощи ироничного высказывания: почувствовав чужие руки на своей груди, она вырвалась и уточнила у преступника, будет ли продолжение. В беседе с «МК в Новосибирске» она вспомнила, как 20 лет назад после встречи с эксгибиционистом коллеги посоветовали ей пошутить над злоумышленником.

Дело в том, что 20 лет назад на этой же улице Ёлкина встретила эксгибициониста и сильно испугалась этой встречи. Она в слезах побежала на работу, где опытные коллеги посоветовали ей сделать презрительное лицо и спросить: «И этим ты меня хотел напугать?»

Мне эта фраза запомнилась на всю жизнь, и на этот раз я спросила: «а продолжение будет?», пытаясь высмеять этого маньяка. Дело в том, что там вокруг окна, и серьёзные-то преступления не случаются, но вот такие факты происходят, — резюмировала Ёлкина.

После того, как Ёлкина вырвалась из рук маньяка и высмеяла его, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Ранее подозреваемый в педофилии житель Омска залез на дерево, чтобы спрятаться от полиции. В настоящий момент он задержан.