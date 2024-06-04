Сибирячка осталась без селезенки после шутливой борьбы с парнем Жительница Омска попала в больницу с лопнувшей селезенкой после борьбы с парнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У 17-летней жительницы Омска во время шутливой борьбы с парнем лопнула селезенка, сообщило издание NGS.ru со ссылкой на источники в полиции. Молодому человеку пострадавшей, которому также 17 лет, грозит до трех лет ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел в конце прошлого года, однако о нем стало известно лишь сейчас. В полиции отметили, что 17-летние молодые люди вместе с друзьями танцевали и играли в подвижные игры. Юноша шутливо боролся с девушкой, завалился на спину и потянул пострадавшую за собой.

Упав на него, она ударилась животом о его колено, почувствовав резкую и острую боль. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у несовершеннолетней потерпевшей диагностирована закрытая травма живота в виде двухмоментного разрыва селезенки, — сообщили в полиции.

В результате девушке удалили селезенку. Молодой человек полностью признал вину. Показания также дали пострадавшая и свидетели. Судьбу подростка решат в суде.

Ранее в Санкт-Петербурге на первенстве города по футболу 13-летний спортсмен молодежного клуба «Крылья» был госпитализирован с разрывом селезенки. Подросток во время матча напоролся на колено соперника. Кроме разрыва селезенки третьей степени школьнику диагностировали тупую травму живота и ушиб грудной клетки.