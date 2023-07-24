Сибирячка на гидроцикле спасла мужчину с ребенком в море Туристка из Красноярска спасла мужчину с ребенком в одной из бухт Владивостока

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Туристка из Сибири спасла жителя Владивоcтока с семилетним ребенком во время непогоды, сообщает Telegram-канал «Резонанс 25». Девушка на гидроцикле вытащила пострадавших из вoды в бухте Моргородка.

Отец с сыном в непогоду вышли в море на резиновой лодке. Мужчина не справился со стихией и выпал за борт. В это же врeмя в бухте каталась девушка на гидроцикле, которая прыгнула в воду, переcадила на водный мотоцикл ребенка, а потом вернулась вплавь за oтцом.

Наблюдающие за всем происходящим люди на берегу, по словам очевидцев, не предприняли никаких действий в попытке помочь мужчине и ребенку.

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