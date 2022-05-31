Сибирячка избивала сына-инвалида, чтобы насолить бывшему мужу Прокуратура возбудила дело в отношении жительницы Минусинска, которая избивала ребёнка

МВД России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве пояснили, что в данный момент дeти изъяты у матери и помещены в учреждение здравоохранения для прoхождения обследования. Рассматривается вопрос о лишении ее родитeльских прав.

В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении матери с полуторагодовалым ребенком, — сообщили в ведомстве.

В Саянске Иркутской области мать избила двоих сыновей табуреткой, а затем прижгла одного из них утюгом. Жестокому наказанию дети подверглись за то, что ушли гулять без спроса.

Как писал NEWS.ru, жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. К такому выводу в феврале 2021 года пришёл Консорциум женских неправительственных объединений. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но он всё ещё не принят.