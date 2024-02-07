Обвиненный в хищениях банкир отсудил у Минфина более 24 млн рублей Обвиненный в хищениях новосибирский банкир отсудил у Минфина более 24 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске топ-менеджер банка Павел Чернявский отсудил у Минфина РФ более 24 млн рублей по делу о незаконном уголовном преследовании, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на информацию судебного департамента Новосибирской области. Уточняется, что эту сумму истец, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве, потратил на услуги адвоката.

Как пишет издание, уголовное дело в отношении председателя правления банка Павла Чернявского было заведено в июле 2017 года. Банкира обвинили в хищении 250 млн рублей и легализации доходов, полученных преступным путем. Сама кредитная организация была признана банкротом еще в 2013 году, тогда и были выявлены хищения.

Разбирательство продолжалось несколько лет, отмечает издание. В 2021 году суд не нашел в действиях Чернявского состава преступления и оправдал его, признав право топ-менеджера на реабилитацию и на возмещение имущественного и морального вреда, связанного с несправедливым уголовным преследованием. В итоге Железнодорожный районный суд Новосибирска 6 февраля постановил взыскать с Минфина РФ в пользу Чернявского более 24,3 млн рублей.

Кроме того, как сообщает издание, Чернявский подал новый иск к Минфину о взыскании компенсации морального вреда. Заседание по этому делу назначено на 29 февраля.

Ранее в отношении бывшего главы золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского возбудили уголовное дело. Уже приговоренный к 5,5 года тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере Масловский снова обвиняется в этом преступлении.