Шуточное послание на машине коллеги почти завело полицейского за решетку Baza: полицейский из Херсонской области испугался шуточного послания от коллеги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Полицейский из Херсонской области увидел на своей машине пугающую надпись «Ты следующий» и обратился к оперативникам, сообщает Telegram-канал Baza. В ходе расследования удалось выяснить, что это послание оставил коллега, который всего лишь решил пошутить. Теперь против него могут возбудить уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.

По информации канала, «пострадавший» от шутки старший инспектор ДПС обратился к оперативникам 4 марта. Он посчитал, что обстановка в регионе неспокойная, поэтому с учетом пугающего послания его жизни действительно может грозить опасность. Следователи в свою очередь просмотрели записи с видеокамер и нашли преступника. Коллега инспектора сразу во всем признался и заверил, что не имел злого умысла и всего лишь хотел пошутить.

В Кемеровской области тем временем арестовали на сутки жителя города Осинники, который привел в квартиру лошадь с местной фермы. По словам мужчины, его гражданская супруга отнеслась к ситуации с юмором, восприняв это как сюрприз к 8 Марта. Сам горожанин не смог объяснить полиции свой поступок.