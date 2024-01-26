Шутка про гранату обернулась для юмориста сроком Mash: житель Симферополя получил 3,5 года условного срока за шутку про гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Симферополя получил 3,5 года условного срока за шутку про гранату в продуктовом магазине, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, из-за юморески мужчины эвакуировали сотрудников универмага, выехали кинологи и саперы, но ничего опасного не нашли.

Сам осужденный рассказал, что пришел в магазин, где встретил знакомую коллегу, которая перекидывалась с подругой туалетной бумагой. Тогда, по словам мужчины, он пошутил, что они кидают бумагу как гранату. На следующий день в магазин приехали правоохранители.

По версии суда, симферополец подошел к незнакомой девушке и прошептал ей, что в магазине находится граната. В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в 3,5 года условно.

Ранее в лицей № 109 в Екатеринбурге приехали сотрудники полиции и ФСБ после публикации в мессенджере Telegram информации о том, что в учебном заведении произойдет теракт. Автор сообщения в подтверждение своих слов выложил фотографии оружия и соответствующей экипировки. После проверки оказалось, что пост был чьей-то шуткой.

Представитель полиции попросил родителей и учащихся не поддаваться панике. Между тем автору поста может теперь грозить до пяти лет тюремного заключения.