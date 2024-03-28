Шутка о теракте может обернуться 10 годами за решеткой для девятиклассницы МВД: в Саяногорске школьница распространила фейк о готовящемся теракте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница из Саяногорска распространила в социальных сетях ложное сообщение о готовящемся террористическом акте, чтобы привлечь к себе внимание, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия. Против девятиклассницы возбуждено уголовное дело о распространении дезинформации об акте терроризма. Ответственность по этой статье наступает с 14 лет, а наказание предусматривает тюремный срок до 10 лет.

Получила распространение публикация, размещенная в одном из Telegram-каналов, с предложением за материальное вознаграждение совершить подрыв стратегического объекта, — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью совместно с ФСБ быстро установили личность автора — им оказалась 15-летняя школьница. Она пояснила, что разместила сообщение в личном Telegram-канале, чтобы пошутить и привлечь внимание. Кроме того, она использовала еще один профиль в мессенджере, чтобы смоделировать переписку, скриншот которой был размещен в публикации. Подписчики девятиклассницы восприняли угрозу всерьез и распространили заведомо ложные сведения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, проводится расследование. У подростка изъяли смартфон и компьютер. Также известно, что девочка воспитывается в полной семье и не состоит на профилактическом учете в ПДН.

Ранее в Туве девятилетняя девочка предложила незнакомой женщине совершить теракт. Школьница направила соответствующее предложение через мессенджер. Свои действия она объяснила тем, что ей стало скучно.